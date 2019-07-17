Дмитрий Рой, отдел международной политики 12:32

Июль для Эр-Рияда явно не задался. Не успели саудиты пережить коварный побег Иордании из созданной ими антикатарской коалиции, как получили удар в область спины от Конгресса США. В среду, 17 июля, Палата представителей приняла резолюцию, запрещающую продажу саудитам и их ближайшему союзнику, Объединенным Арабским Эмиратам, высокоточного оружия, производимого одним из лидеров военно-промышленного комплекса США, компанией Raytheon Co (RTN). Цена вопроса - 8,1 миллиарда долларов.

Это уже третья за последний месяц резолюция Конгресса, запрещающая поставки саудитам и ОАЭ различных видов вооружений, третий удар в спину Эр-Рияда. Но не последний, поскольку на обсуждении находится еще 19 аналогичных законопроектов, затрагивающих как отдельные вооружения, так и американо-саудовское сотрудничество в сфере ВПК. Судя по всему, на Капитолии решили похоронить план Дональда Трампа продать саудитам 22 наименования современной и высокотехнологичной военной техники - от боевых самолетов до ракетных комплексов. Причем это желание одновременно присутствует и у демократов, что, в общем-то, совсем неудивительно, и у однопартийцев Трампа, республиканцев. Что означает только одно - лучший друг зятя американского президента и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман своими амбициями и отвязным поведением достал солидную часть американского истеблишмента.