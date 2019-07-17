Саудитов побили и в Конгрессе наша реплика
Июль для Эр-Рияда явно не задался. Не успели саудиты пережить коварный побег Иордании из созданной ими антикатарской коалиции, как получили удар в область спины от Конгресса США.
В среду, 17 июля, Палата представителей приняла резолюцию, запрещающую продажу саудитам и их ближайшему союзнику, Объединенным Арабским Эмиратам, высокоточного оружия, производимого одним из лидеров военно-промышленного комплекса США, компанией Raytheon Co (RTN). Цена вопроса - 8,1 миллиарда долларов.
Это уже третья за последний месяц резолюция Конгресса, запрещающая поставки саудитам и ОАЭ различных видов вооружений, третий удар в спину Эр-Рияда. Но не последний, поскольку на обсуждении находится еще 19 аналогичных законопроектов, затрагивающих как отдельные вооружения, так и американо-саудовское сотрудничество в сфере ВПК.
Судя по всему, на Капитолии решили похоронить план Дональда Трампа продать саудитам 22 наименования современной и высокотехнологичной военной техники - от боевых самолетов до ракетных комплексов.
Причем это желание одновременно присутствует и у демократов, что, в общем-то, совсем неудивительно, и у однопартийцев Трампа, республиканцев. Что означает только одно - лучший друг зятя американского президента и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман своими амбициями и отвязным поведением достал солидную часть американского истеблишмента.
«Вот тебе усмирение Йемена», «вот тебе расчленение Джамала Хашогги», «вот тебе раскол в монархиях Персидского залива и блокада Катара», - именно так, есть подозрение, приговаривали конгрессмены, голосуя за запрещающие резолюции.
Это ни в коем случае не разрыв США с саудитами. И не отказ от них, как от союзников и партнеров. Это показательная порка «маленького принца» и его окружения, напоминание ему о том, кто в американо-саудовском альянсе задает тон и определяет линию поведения - а кто является техническим исполнителем.
И продолжаться она будет до тех пор, пока Эр-Рияд не продемонстрирует, что урок им усвоен.