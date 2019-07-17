Госкомтаможни о грязной кампании Rovel Trading

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомитета, 8 июля Rovel Trading обратилась в Главное таможенное управление на водном транспорте и по энергетическим ресурсам для таможенного оформления различных видов электрических аккумуляторов марки Mutlu, закупленных у компании Dörtel Otomotiv San ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti.

Государственный таможенный комитет прокомментировал утверждения ряда СМИ о том, что Главное таможенное управление на водном транспорте и по энергетическим ресурсам якобы незаконно задержало груз компании Rovel Trading и требовало более высоких таможенных выплат.

При оформлении этих товаров в соответствии с требованием законодательства было проведено расследование с целью оценить стоимость товаров. При расследовании выяснилось, что разница в заявленной стоимости импортируемых товаров с аналогичными товарами, завезенными этой же компанией ранее, превышает 10 тысяч манатов.

По этой причине Rovel Trading посредством официального письма была уведомлена о необходимости внести соответствующие поправки в представленные декларации.

Стоит отметить, что особая таможенная процедура хранения должна проводиться в соответствии с требованиями 176-178 пунктов Таможенного кодекса Азербайджана и решения Кабмина под номером 229 от 27 августа 2013 года.

Согласно этому законодательству, таможенные органы имеют право требовать от владельца груза компенсации за долг, который может возникнуть при процедуре особого таможенного хранения.

В то же время, согласно пункту 250.4 Таможенного кодекса, размер компенсации определяется таможенными органами.

В соответствии с пунктом 163.3 Таможенного кодекса, до тех пор, пока требования о соответствующих выплатах будут выполнены, товары не допускаются к соответствующей таможенной процедуре.

Государственный таможенный комитет также отмечает, что это не первая попытка ООО Rovel Trading нарушить таможенное законодательство. В 2017 году решением Бинагадинского районного суда эта компания была оштрафована на сумму в 57 481 манат за нарушение требований пункта 491,1 Кодекса об административных правонарушениях.

Теперь Rovel Trading, которая неоднократно пыталась уклоняться от выплат в государственный бюджет, нашла себе подобных покровителей. В Госкомтаможни напоминают, что заниматься законной торговлей и соблюдать требования законодательства намного выгоднее, чем пытаться уклоняться от выплат и потом организовывать грязную кампанию в третьесортных СМИ.

Госкомтаможни заявляет, что в своей деятельности руководствуется исключительно требованиями Конституции страны, законами Азербайджана, указами и распоряжениями президента Азербайджана и решениями Кабинета министров, а также всегда оказывает поддержку развитию законной торговли.