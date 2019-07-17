Меркель не собирается уходить в отставку

По его словам, состояние здоровья Меркель «хорошее» и она готова к продолжению работы до 2021 года.

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена доработать свой срок в должности до конца полномочий и не собирается в отставку по состоянию здоровья. Как передает Reuters, об этом сказал глава канцелярии политика Хельге Браун.

«Меркель выдвигала свою кандидатуру на четыре года, и в связи с задачами, которые стоят перед нами, доведет срок полномочий до конца», — сказал Браун.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу издания Augsburger Allgemeine, большинство жителей Германии считают, что здоровье канцлера Ангелы Меркель является ее «личным делом».

Обозреватель Spiegel Маргарет Стоковски опубликовала статью, резко осуждающую общественные обсуждения в соцсетях и в СМИ предполагаемые проблемы со здоровьем канцлера. Вместо того чтобы обсуждать этот вопрос, люди, включая журналистов, врачей и политиков, должны «заткнуться» и удовлетвориться ответом Меркель по этому вопросу, отмечает Стоковски.