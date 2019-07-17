Тур, осуществленный с целью информирования педагогов и студентов АзТУ о деятельности месторождения и осуществляемых здесь процессах, начался с ознакомления с правилами безопасности на территории предприятия. Далее гости подробно ознакомились с процессом добычи и обработки драгоценных металлов, созданными для рабочих условиями, а также с принципами работы лаборатории.

AzerGold осуществляет многосторонее сотрудничество с образовательными учреждениями Азербайджана. В рамках этого сотрудничества 28 июня в административном здании ЗАО состоялось мероприятие, посвященное итогам конкурса сочинений на тему «История моей производственной практики». В третьем по счету конкурсе работы были оценены по различным критериям. Среди 14 студентов первое место заняла Абдурахманова Шафига (Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), второе место – Асия Салахлы (Университет АДА), третье место – Эльсевер Сафаров (Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности). Победителям были вручены сертификаты и денежные премии.

Конкурс был проведен среди студентов, прошедших производственную практику в головном офисе ЗАО AzerGold и на Човдарском месторождении. В рамках весенней программы 24 студента из Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Университета АДА, Азербайджанского университета архитектуры и строительства, Азербайджанского Технического Университета получили практические знания в области горной инженерии, геологической разведки, экономики, связях с общественностью, строительстве инженерных систем и установок, управлении бизнесом и человеческими ресурсами.