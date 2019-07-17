Почему не ищут убийц Орхана Джемаля?

По словам Гордиенко, за год в деле поменялись четыре следователя. Сейчас дело ведет следователь по особо важным делам главного следственного управления СК РФ Игорь Золотов. Все, что он пока сделал, отмечает Гордиенко, это отказал в ходатайствах ее адвокатов о приобщении к делу материалов независимого расследования убийства, проведенного центром "Досье", а также в допросе тех, кто в этом расследовании фигурирует.

Ирина Гордиенко, бывшая супруга застреленного год назад в Центральноафриканской Республике журналиста Орхана Джемаля, рассказала «Новой газете» о ходе расследования этого преступления, которое ведет Следственный комитет РФ.

К ходатайству, в частности, приложены биллинги телефонных переговоров водителя, который привез журналистов к месту убийства, местного жандарма, советника президента ЦАР Валерия Захарова и его подчиненного Александра Сотова. Биллинги указывают, что все вышеперечисленные неоднократно созванивались как в день прибытия журналистов в Африку, так и в день их гибели.

Еще в сентябре прошлого года адвокат Гордиенко ходатайствовала о доставке в Москву одежды погибших, без которой невозможно провести полную баллистическую экспертизу, а также других их личных вещей. Добиться этого не удалось, хотя чемоданы с вещами убитых хранятся в посольстве России в ЦАР.

Ирина Гордиенко также рассказала о том, что первый секретарь российского посольства в ЦАР Виктор Токмаков лично обещал ей оказать помощь в расследовании убийства, однако обещания не сдержал. "Судя по всему, расследование будет длиться бесконечно...", - заявила Гордиенко.

В июле 2018 года российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко прибыли в ЦАР для съемок документального фильма о деятельности в Центральной Африке ЧВК Вагнера. 30 июля журналисты были застрелены неизвестными. Следственный комитет РФ придерживается версии о том, что журналистов, у которых при себе были 8,5 тысячи долларов наличными и дорогостоящая съемочная техника, пытались ограбить вооруженные чернокожие, говорившие по-арабски, а встретив сопротивление, открыли огонь.