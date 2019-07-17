В аэропорту Минвод не позволили вывезти в Баку крупную сумму денег

Таможенники в аэропорту Минвод задержали пассажира, который пытался без декларации вывезти в Баку почти 900 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Нарушителю грозит штраф в размере от однократной до двукратной незадекларированной суммы наличных, либо же конфискация валюты, ставшей предметом административного правонарушения», – уточнили в пресс-службе таможни Минвод.

Деньги обнаружили в багаже жителя Краснодарского края, который летел ночным рейсом в Азербайджан. У мужчины с собой была сумма в 878 850 рублей наличными, однако он всё равно пошёл через «зелёный» коридор, который не предполагает деклараций.

Мужчина объяснил, что не знал о необходимости декларировать деньги. В итоге сумма, не подлежащая декларированию – 10 тысяч долларов США – была возвращена пассажиру. Остаток средств размером 241 тысячу рублей таможенники изъяли. Деньги отправлены в камеру хранения.