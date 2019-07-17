В Можайске задержали тонны томатов из Азербайджана

На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на складе временного хранения в Можайском городском округе, при досмотре партии свежих томатов из Азербайджана весом 18 тонн был выявлен карантинный объект – южноамериканская томатная моль. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Лабораторная экспертиза подтвердила наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии.

В соответствии с фитосанитарным законодательством России собственником заражённой подкарантинной продукции принято решение о проведении обеззараживания партии томатов.