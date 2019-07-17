Пашинян о протестах в Иджеване видео
Компромиссов по незаконной вырубке леса нет и быть не может, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян, комментируя произошедшие накануне события в городе Иджеван.
По словам армянского премьера, никто не может говорить языком шантажа с правительством. Некоторые люди хотят исказить обстановку и показать, что сельчане рубят лес для своих домов, а если что-то и продают, то только ради куска хлеба. Но и это неправда, подчеркивает Пашинян, пишет Sputnik Армения.
"...Этим занимается небольшой круг людей, которые наладили коррупционные связи", - заявил премьер.
Простым людям Пашинян предлагает другие способы заработка и обогрева. По его словам, дрова можно заменить лесным валежником и топливными брикетами, а вместо продажи дров можно открыть малые и средние предприятия – по туризму и небольшим производствам. Здесь правительство готово оказать поддержку, добавил премьер.
"Все виновные произошедшего вчера инцидента, а также организаторы незаконной вырубки деревьев будут строго наказаны", – заявил Пашинян.
Как пишет Sputnik Армения, в начале июля парламент принял законодательные изменения, которые усилили наказание за незаконную рубку леса. За повторное нарушение предусмотрен уже не штраф, а уголовная ответственность. В лесах усилилось дежурство правоохранителей. В ответ недовольные граждане перекрыли межгосударственную трассу в Иджеване и применили силу против полицейских (восемь правоохранителей получили травмы). На данный момент трасса открыта, на месте находится начальник полиции республики Валерий Осипян.