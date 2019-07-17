Компромиссов по незаконной вырубке леса нет и быть не может, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян, комментируя произошедшие накануне события в городе Иджеван.

По словам армянского премьера, никто не может говорить языком шантажа с правительством. Некоторые люди хотят исказить обстановку и показать, что сельчане рубят лес для своих домов, а если что-то и продают, то только ради куска хлеба. Но и это неправда, подчеркивает Пашинян, пишет Sputnik Армения.