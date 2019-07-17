Синоптики обещают сорокаградусную жару

Так, в Баку и на Апшеронском полуострове осадки не прогнозируются, ожидается умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха на полуострове ночью составит 22-25, днем 30-35 градусов. В Баку ночью 23-25, днем воздух прогреется до 35 градусов.

В пятницу в Азербайджане ожидается повышение температуры воздуха, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление установится на уровне 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 45-50%.

На пляжах Апшерона прогнозируется умеренный северо-западный ветер. Температура воды составит 23-25 градусов.

В регионах Азербайджана осадков не ожидается, однако вечером в некоторых горных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Существует вероятность выпадения града. Западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 35-40 градусов, в горах 13-18, днем 23-28 градусов тепла.

19-20 июля на Апшероне ожидается близкий к климатической норме температурный режим на фоне временами усиливающегося ветра хазри, что в основном будет способствовать хорошему самочувствию метеозависимых людей.