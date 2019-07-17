Российские Су-35 заменят для Турции F-35
Если Анкара изъявит желание, Россия готова поставить Турции истребители Су-35, заявил журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, сообщает ТАСС.
Накануне Белый дом сообщил, что решение Анкары приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400 делает невозможным ее участие в программе создания истребителей пятого поколения F-35.
При этом в Вашингтоне отметили, что продолжат сотрудничать с Турцией в военной сфере с учетом ограничений, связанных с покупкой российских систем ПВО.