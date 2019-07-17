Заур Расулзаде, Киев 14:15

Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить действие закона «О люстрации» на чиновников, которые занимали свои должности при Порошенко с февраля 2014-го по май 2019 года. Зеленский уже зарегистрировал в Верховной раде законопроект, согласно которому сам экс-президент Порошенко может попасть под люстрацию, сообщают украинские СМИ. «Нами наработан законопроект о расширении норм закона «Об очищении власти». Предлагаю в перечень должностей, подпадающих под люстрацию, добавить президента Украины, всех народных депутатов Украины, председателя Верховной рады, членов правительства, генерального прокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года», — заявил Зеленский.

Обвинения оппонентов в намерении отменить люстрацию молодой украинский президент решительно отверг, подчеркнув, что желает еще более ее усилить, однако считает этот акт «только общественной оценкой деятельности соответствующих лиц». Вместе с тем Зеленский оговорился, что «действия всех указанных лиц в будущем получат и справедливую юридическую оценку». В своих последних выступлениях глава украинского государства нещадно ругает порошенковских политиков и чиновников всех рангов, обвиняя их в развале экономики, коррупции и прочих грехах, что у него «просто не хватает цензурных слов», чтобы охарактеризовать их деятельность. «Понимаю — это безнадежный диагноз. Бело-синие, красно-белые, оранжевые, бордовые, розовые — на самом деле они все одной масти. Им всем фиолетово!» — пояснил Зеленский свою мысль, предложив избавиться от «армии чиновников, которые не ходят на работу, демонстрируют бурную деятельность только в Facebook, держат семьи в США, обвиняют украинцев в том, что те слишком много едят, и гробят здоровье нации, рассказывая о вреде вишневых косточек». Замахнулся Зеленский даже на правоохранительные и силовые структуры. «Для чего нужны прокуроры, которые могут посадить только собственную печень? Для чего министр экономики времен Януковича называет граждан «ублюдками», выбивает из рук телефоны и обещает «дать им по морде»? — негодует он.

В одной из своих речей Зеленский признался, что уже давно озабочен мыслью, как поступить с нерадивыми чиновниками. «Я каждый день ломаю голову: что с ними сделать? Может, обменять их всех на наших пленных? А может, одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили, и отправить на передовую? Думаю, наименьшее, что можно сделать сейчас, — навсегда лишить их всех возможности участвовать в управлении государством», — заявил он. Следует отметить, что Закон о люстрации был в принят в Украине в 2014 году по требованию сторонников Майдана, и процесс люстрации продолжается по сей день. Первоначально в силу действия этого акта можно было увольнять чиновников на том лишь основании, что они служили в период правления президента Виктора Януковича или состояли в КПСС во времена СССР. Те, кто должны были попасть под его действие, а это около миллиона человек, автоматически лишались возможности занимать должности в органах государственной власти на десять лет. Фактически данный закон означал увольнение из госструктур только по политическому признаку и сопровождался расправами «активистов» националистических организаций над теми или иными чиновниками, судьями и политиками, работавшими при предыдущей власти. Волна подобных акций прокатилась по Украине в 2014-2015 гг. И теперь Зеленский призывает вернуться к подобной практике, направив ее уже на деятелей эпохи Порошенко. По мнению самого Петра Порошенко, заявление об усилении люстрации может свидетельствовать о намерениях наказать тех, кто защищал Украину от российского вторжения и дал ей мощный европейский толчок, ведь перечень должностных лиц не зря совпадает с санкционными списками Москвы и против ключевых государственных деятелей Украины. «Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, Юрий Шухевич и Дмитрий Ярош, волонтер Татьяна Рычкова, действующие министры Степан Полторак и Павел Климкин, десятки других представителей новой современной украинской политики, которые доказали реальными делами свой профессионализм и любовь к Украине – все они могут быть люстрированы, согласно озвученным критериям», – полагает экс-президент.

За действиями Зеленского он видит инициативу, «инспирированную антиукраинскими силами» и «неприкрытый пророссийский реванш». Комментируя haqqin.az заявление Зеленского о люстрации, украинский политолог, глава центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко назвал то, что сейчас происходит в стране, абсурдом. «Почему сейчас должны принять люстрацию для всех подряд? На основании чего это можно делать? Среди них много честных, нормальных людей, тех, кто рисковал на Майдане, боролся против режима Януковича. А сейчас их на формальных началах под люстрацию? Хорошо, а почему бы тогда не провести люстрацию чиновников времен Ющенко, Кучмы?», - спрашивает Фесенко. А политолог Александр Леонов напоминает, что законопроект об очищении власти на самом деле создан не действующим главой государства, а бывшим замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича юристом Андреем Портновым. Скорее всего, считает он, «идея о люстрации разгоняется президентской командой не просто так, а под выборы». «Она абсолютно популистская. К тому же это идея не Зеленского, а Портнова, который анонсировал нечто подобное еще в начале июля. Так что законопроект стоило представить под авторством Портнова - Зеленского. Список тех, кто подпадает под люстрацию, достаточно широкий. И там немало людей, оказывавших сопротивление российской агрессии. Очевидно, что законопроект абсолютно неконституционный, потому что цепляет, в том числе, выборные должности, чего по закону делать нельзя», - указывает Леонов. Его мнение полностью разделяет и политический эксперт, называя законопроект чушью, поскольку, к примеру, депутаты - не назначенцы, их выбирает народ.