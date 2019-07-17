Минобороны России об участии сухопутных войск в боях в Сирии
Министерство обороны России опровергло информацию агентства Reuters об участии российских сухопутных войск и специальных подразделений в боевых действиях в Сирии, передает ТАСС.
"Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских "сухопутных войск" и "специальных подразделений" в провинции Идлиб (Сирия) - очередной фейк. Никаких российских "сухопутных войск" в Сирии не было и нет", - заявили в ведомстве.