Давутоглу о создании новой оппозиционной партии

Согласно информации, Ахмет Давутоглу отметил, что, если его переговоры с правящей партией справедливости и развития (ПСР) не обеспечат эффективных результатов, придется создать политическую партию.

Напомним, 8 июля экс-министр по делам экономики и экс-глава МИД Турции Али Бабаджан покинул ряды ПСР. Турецкие СМИ писали о том, что он создаст новую политическую партию, к которой присоединятся Ахмет Давутоглу, Абдуллах Гюль, Бюлент Арындж.