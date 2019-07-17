Хафтара обвинили в использовании боевых магов

Бывший представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) обвинил ее руководителя фельдмаршала Халифу Хафтара в использовании сил магов из Нигера и Чада. Об этом сообщает RT Arabic.

Бывший офицер Мохаммед аль-Хиджази утверждает, что Хафтар прибегает к помощи боевых магов для подчинения окружающих его людей. Рассказчик сообщил, что он сам, находясь рядом с Хафтаром, был по непонятной причине готов поверить во все, что тот говорит. Военный также в качестве примера заявил, что определенный колдун в окружении фельдмаршала заставляет людей кричать и аплодировать при его появлении.

2 июня стало известно, что два взрыва прогремели в штабе Ливийской национальной армии. В воздух взлетели два автомобиля, начиненные взрывчаткой. В результате происшествия ранены по меньшей мере 18 человек.

Хафтар приказал ЛНА начать наступление на столицу страны 4 апреля. Свои действия военачальник называет «операцией по освобождению Триполи». Во время визита в Париж в конце мая он отказался прекратить огонь, несмотря на просьбу французского лидера Эмманюэля Макрона.