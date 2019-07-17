Азербайджан обсуждает военное сотрудничество с Ираном

Подчеркнув важную роль встреч глав двух государств в развитии азербайджано-иранских отношений, Закир Гасанов отметил, что сотрудничество в военной области также успешно развивается.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Азербайджане Джавадом Джахангирзаде. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Министр оценил совместное участие военных моряков Азербайджана и Ирана в конкурсе «Кубок моря-2019», который пройдет в рамках «Армейских международных игр-2019» в территориальных водах Азербайджана.

В свою очередь иранский дипломат отметил, что развитие сотрудничества между двумя странами в военной области является важным фактором в обеспечении региональной безопасности.

Стороны обменялись мнениями по расширению сотрудничества в военной области и организации взаимных визитов военных представителей двух стран. Было обсуждено текущее состояние военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, перспективы развития отношений в военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской сферах, а также региональные проблемы.