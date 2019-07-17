Зариф: Не хотим закрывать Ормузский пролив, но…

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страна может перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти, однако не хочет этого делать.

"У нас, безусловно, есть возможность сделать это, но мы, конечно же, не хотим этого делать, потому что Ормузский пролив и Персидский залив - наша спасательная линия", - сказал Зариф в интервью телеканалу Bloomberg, отвечая на вопрос, будет ли закрыт Ормузский пролив силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Глава МИД Ирана отметил, что Ормузский пролив является очень "многолюдным местом", в связи с чем подвергается большой опасности. Он напомнил о произошедшей в 1988 году над иранскими территориальными водами атаке ВМФ США на гражданский самолет авиакомпании Iran Air, в результате которой погибли 290 человек.

Ормузский пролив, через который транспортируется почти одна пятая всей потребляемой в мире нефти, соединяет Персидский и Оманский заливы. По этому пути доставляется большая часть нефти, экспортируемой из Саудовской Аравии, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта и Ирака, а также почти весь СПГ, производимый крупнейшим в мире экспортером этого вида топлива, Катаром.