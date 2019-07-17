Армяне подняли шум из-за олимпийского турнира в Баку

В ходе встречи также были награждены юные борцы, завоевавшие медали на недавнем чемпионате Европы в Италии. Помимо этого, были объявлены имена борцов, которые выступят на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку, стартующем 21 июля.

«В следующем году хотим принять у себя это соревнование, на котором будут разыгрываться олимпийские лицензии в Токио, - заявил и.о. президента. – Как только мы изъявляем желание организовать какое-то важное соревнование, армяне тут же поднимают хай. Они уже пишут письма в Международный олимпийский комитет о том, что если квалификационный турнир пройдет в Баку, то их спортсмены якобы будут здесь под давлением.

«Верю, что наши юные борцы завоюют на фестивале как минимум 15 медалей из 18-ти возможных, - говорит Н.Алиев. – Надеюсь, что золотых наград будет больше всего. Азербайджан как организатор фестиваля настоял на том, чтобы борьба была включена в программу Игр. Также мы сделали все, чтобы во всех трех видах было по шесть весовых категорий».

Он еще раз отметил, что главной целью в этом году является успешное выступление на взрослом чемпионате мира в Нур-Султане, где будут разыгрываться первые лицензии в Токио-2020.

«Добывать лицензии будет непросто, так как в каждом весе на Олимпиаде будут выступать лишь 16 борцов. На прошедших Евроиграх в Минске мы участвовали не самым сильным составом, тем не менее выступили успешно – из пяти золотых медалей сборной Азербайджана три выиграли борцы».