Бывший премьер Пакистана задержан по делу о коррупции

Бывший премьер-министр Пакистана Шахид Аббаси задержан представителями Национального бюро по борьбе с коррупцией (НББК) в связи с обвинением в коррупции. Об этом в четверг сообщает газета Doon.

Как сообщается, Аббаси должен был сегодня явиться в суд для прохождения допроса по коррупционному делу. В связи с неявкой антикоррупционный суд Пакистана выдал ордер на задержание бывшего премьера для последующей его транспортировки в судебную инстанцию. "Шахид Аббаси должен быть передан в суд для принятия решения о задержании на такой срок, который может потребоваться для завершения всех следственных действий", - говорится в ордере.

Представители партии Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза, ПМЛ-Н), членом которой является Аббаси, уже выступила с решительным осуждением задержания одного из своих высокопоставленных функционеров. Так, президент ПМЛ-Н и лидер оппозиции в нижней палате парламента Шехбаз Шариф уже выступил с заявлением, в котором озвучил слова протеста в отношении действий НББК. "Мы решительно протестуем против ареста Шахида Аббаси. Институт НББК стал марионеткой в руках премьер-министра Пакистана Имрана Хана", - написал Шариф в своем Twiiter.

Бывший премьер Пакистана подозревается в заключении контракта на импорт сжиженного природного газа в обход закона о госзакупках в 2013 году. В то время Аббаси был министром нефти и природных ресурсов. Аббаси также занимал должность премьер-министра Пакистана с августа 2017 года по июнь 2018 года.