Землетрясение на Каспии
Сегодня в 15:50 часов в Каспийском море произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы.
Магнитуда землетрясения составила 3,6. Толчки были зафиксированы на глубине 46 километров.
Сегодня в 15:50 часов в Каспийском море произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы.
Магнитуда землетрясения составила 3,6. Толчки были зафиксированы на глубине 46 километров.
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