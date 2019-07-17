Конституционный суд Армении приостановил дело Кочаряна

Конституционный суд (КС) Армении принял решение приостановить производство дела в отношении бывшего президента Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, и направить дело в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), а также в Венецианскую комиссию для получения консультативного мнения. Об этом сообщила пресс-служба КС Армении.

"Принимая во внимание обращения Роберта Кочаряна и суда общей юрисдикции Еревана об определении конституционности статьи 300.1 УК страны ("Узурпация государственной власти"), КС принял решение обратиться в ЕСПЧ и Венецианскую комиссию для получения консультативного мнения. Производство по данному делу решено приостановить до получения соответствующего мнения", - говорится в сообщении пресс-службы КС.