В Беларуси задумались над разрывом Союзного договора с Россией

В Беларуси появилась петиция с требованием о денонсации Союзного договора с Россией. Эту петицию с призывом к подписанию разместила на своей странице в Facebook депутат палаты представителей Национального собрания республики Анна Канопацкая, пишет «Лента.ру».

По мнению белорусского депутата, договор «полностью исчерпал себя». Свое мнение она объясняет аргументами, приведенными авторами петиции: «межгосударственное сотрудничество сегодня полностью обеспечивается двусторонними соглашениями между Беларусью и Россией, а более широкое экономическое сотрудничество наших стран реализуется в рамках ЕАЭС».

При этом Канопацкая считает, что договор должен быть расторгнут не только из-за своей неактуальности, но и для исключения рисков для Беларуси, каких именно — она не уточняет. В то же время в тексте самой петиции утверждается, что Союзный договор «ведет к потере реальных суверенитета и независимости Республики Беларусь». На момент публикации новости петицию подписали три тысячи человек.