Во время проведения XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля в Баку будут временно изменены схемы движения автобусов по маршрутам, проходящим вблизи мест проведения соревнований, сообщает Бакинское транспортное агентство (БТА).

В связи с закрытием улиц Ибрагимпаши Дадашева 19-27 июля будут изменены схемы движения автобусов №№ 6, 88, 88A и 202.

Также в связи с закрытием улицы Халила Рзы Улутюрка с 18-28 июля также изменят движение автобусы №№ 15, 60, 62 и 70.

В связи с временными ограничениями, которые будут введены в определенные часы в отдельных частях Сальянской дороги, улиц Микаэля Усейнова, Ниязи, Нефтчи Гурбана, будет изменено движение автобусов №№ 5, 6, 53, 88, 120, 125 и 205.

Напомним, что XV летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет 21-27 июля в Баку.