Как сообщают израильские СМИ, Бени Хай получил сегодня сообщение о том, что в воскресенье он будет освобожден и сможет вылететь в Израиль. Это стало возможным после вмешательства депутата Кнессета Авигдора Либермана, председателя партии «Наш дом Израиль».

Арестованный несколько месяцев назад в Азербайджане гражданин Израиля Бени Хай будет освобожден и сможет вернуться на родину. Израильтянин был арестован после того, как на границе в его сумке были обнаружены патроны.

«Я очень взволнован. Я не видел семью почти четыре месяца, и уже стал терять надежду. Я представлял, что меня оставят здесь отбывать длительный тюремный срок. Без вмешательства Либермана я бы, скорее всего, остался здесь, и никто не знает, когда бы я смог отсюда выбраться», - сказал он в интервью израильским журналистам.

По его словам, Авигдор Либерман лично позвонил ему.

«Он сам позвонил мне и стал уточнять всю информацию. Я был очень взволнован. Авигдор Либерман пообещал, что все будет хорошо. Уже через полчаса я получил сообщение, что меня с моим адвокатом срочно вызывают в полицию. Там мне сообщили, что я буду освобожден в воскресенье и смогу сразу улететь домой, — рассказывает Бени. – Я очень волнуюсь. Время здесь тянулось бесконечно, но я рад, что все позади, я смогу вернуться в Израиль и встретиться со своей семьей».

32-летний шеф-повар Бени Хай из Иерусалима прибыл со своим 10-летним сыном в Баку в вечер еврейского праздника Песах. При досмотре багажа на границе сотрудники азербайджанской службы безопасности обнаружили в сумке сына Бени пачку 50 пистолетных патронов. Отец и сын были задержаны на сутки в камере предварительного заключения, а затем отпущены под домашний арест, который они начали отбывать в отеле. Им было запрещено покидать Азербайджан.

Хай давал показания в течение многих недель, заявляя, что патроны оказались в сумке у ребенка по ошибке. По его словам, он ходил на стрельбище для продления лицензии на оружие и брал с собой эту сумку, а после забыл выложить из нее патроны. Но все его объяснения не были приняты. Ему предъявили обвинения в торговле оружием и незаконном хранении боеприпасов.

P.S. Уверенность задержанного Бени Хая вызывает недоумение, поскольку решение об освобождении и праве на отъезд из Азербайджана исходит не из "телефонного права", а выносится на основании вердикта азербайджанского суда. Выдаст ли суд решение об освобождении Бени Хая, вот в чем вопрос. В ближайшее время мы попытаемся представить вниманию наших читателей позицию правоохранительных органов Азербайджана по этому вопросу.