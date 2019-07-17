В Мексике убили футбольную звезду

Футболист молодежной команды мексиканского «Дорадос де Синалоа» Мирша Франсиско Эррера Гастелум был убит неизвестными на улице. Об этом сообщает Lahoguera.

По информации издания, 20-летний футболист стоял на перекрестке улицы, когда к нему подъехала группа на мотоциклах. Свидетели заявили, что Франсиско был шокирован происходящим. Преступники напали на него, ударили ножом в сердце и скрылись. Уезжая с места происшествия, они прокричали собравшимся на улице: «Вы тоже хотите?».

Ранее. 18 июля, издание Infobae сообщило, что четверо неизвестных напали на Франсиско в ресторане. Футболист был доставлен в больницу, где скончался. Местная полиция начала расследование.

Франсиско выступал на позиции левого защитника. Он провел в системе «Дорадос» пять лет. Главным тренером основной команды с 2018 по 2019 год был Диего Марадона.