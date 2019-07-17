«Нефтчи» принимает молдован, а «Сабаил» проигрывает в Румынии Лига Европы; обновлено 20:30
"Университатя" открывает счет в матче с "Сабаилом".
На 28-й минуте отличился Чикалдау. 1:0.
* * * 20:12
Известен и стартовый состав «Нефтчи» на матч со «Сперанцей»:
Салахат Агаев, Антон Кривоцук, Воислав Станкович, Эмин Махмудов, Дарио Фредерико, Вангелис Плателлас, Рауф Алиев, Кирилл Петров, Омар Булудов, Стивен Джозеф-Монроз, Кане Мамаду.
«Сперанца»: Денис Макогоненко, Михаил Болун, Бруно Ногуэйра Барбоса, Константин Санду, Фелипе Понче Рамирес, Фабрис Пьер Амбасса Элоунду, Оливер Антонио Фула Переа, Штефан Ефрос, Ион Арабаджи, Руслан Челари, Максим Юрчу.
* * * 20:03
Матч «Университатя» - «Сабаил» начался. Пока счет 0:0.
Стартовый состав «Сабаила»: Даниэль Божиновски, Вугар Бейбалаев, Евгений Кочук, Агабала Рамазанов, Шахрияр Рагимов, Рахид Амиргулиев, Эрико, Мирабдулла Аббасов, Эльвин Юнусзаде, Урфан Аббасов, Билал Хамди.
«Университатя»: Мирко Пильячелли, Тьяго Феррейра, Богдан Ватажелу, Ренато Келич, Александру Матею, Карлос Мануэль Дос Сантос Фортес, Александру Чикалдау, Никушор Банчу, Камер Гака, Кристиан Барбут, Иван Мартич.
* * * 18:26
Сегодня два азербайджанских футбольных клуба проведут ответные матчи в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы.
В 20:00 по бакинскому времени в румынском городе Крайова бронзовый призер чемпионата Азербайджана «Сабаил» сыграет с местной «Университатей». В Баку «Сабаил» уступил со счетом 2:3.
Судить встречу, которая пройдет на стадионе «Ион Облеменку», будет бригада арбитров из Исландии во главе с Хельги Микаэлем Йонассоном.
Победитель этой пары сыграет во 2-м раунде с сильнейшим в противостоянии «Жальгирис» (Литва) – «Гонвед» (Венгрия). В первом матче в Венгрии хозяева победили со счетом 3:1.
А в 21:00 на поле бакинской «Баксель Арены» выйдут «Нефтчи» и молдавская «Сперанца». В первой игре подопечные Роберто Бордина выиграли со счетом 3:0 и сегодня постараются вновь доказать свое превосходство. Судить игру будут австрийцы, руководимые главным арбитром Юлианом Вайнбергером.
Победитель этой пары уже в следующий четверг должен будет сыграть в российском городе Тула против местного «Арсенала».
Также напомним, что наш третий представитель в Лиге Европы «Габала», как победитель Кубка страны, стартует в турнире со 2-го раунда, где почти наверняка встретится с тбилисским «Динамо». Грузины играют в 1-м раунде с командой «Энгордани» из Андорры и победили дома со счетом 6:0, практически решив исход противостояния.
25 июля «Габала» сыграет дома, а спустя неделю – в гостях.