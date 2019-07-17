Сегодня два азербайджанских футбольных клуба проведут ответные матчи в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы.

Известен и стартовый состав «Нефтчи» на матч со «Сперанцей»:

В 20:00 по бакинскому времени в румынском городе Крайова бронзовый призер чемпионата Азербайджана «Сабаил» сыграет с местной «Университатей». В Баку «Сабаил» уступил со счетом 2:3.

Судить встречу, которая пройдет на стадионе «Ион Облеменку», будет бригада арбитров из Исландии во главе с Хельги Микаэлем Йонассоном.

Победитель этой пары сыграет во 2-м раунде с сильнейшим в противостоянии «Жальгирис» (Литва) – «Гонвед» (Венгрия). В первом матче в Венгрии хозяева победили со счетом 3:1.

А в 21:00 на поле бакинской «Баксель Арены» выйдут «Нефтчи» и молдавская «Сперанца». В первой игре подопечные Роберто Бордина выиграли со счетом 3:0 и сегодня постараются вновь доказать свое превосходство. Судить игру будут австрийцы, руководимые главным арбитром Юлианом Вайнбергером.