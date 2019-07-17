Шахрияр Мамедъяров победил американца Уэсли Со в полуфинале Гран-при

Сегодня наш шахматист победил белыми американца Уэсли Со. В ответной классической партии Шахрияру достаточно сыграть вничью, чтобы выйти в финал. В другом полуфинале встречаются француз Максим Вашье-Ляграв и россиянин Александр Грищук.

Рижское Гран-при – второй из четырех турниров, по итогам которых определятся два участника Турнира претендентов-2020. В первом турнире Гран-при, который проходил в Москве, Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов сыграли неудачно, проиграв в первом же раунде – на стадии 1/8 финала.

Гран-при в Латвии Раджабов пропускает. Он сыграет в Гамбурге (4-18 ноября) и Тель-Авиве (10-24 декабря). А Мамедъяров пропустит турнир в Германии.

Чтобы пробиться в Турнир претендентов через Гран-при, нужно занять два первых места по количеству зачетных очков. Победитель каждого турнира получает 8 очков, финалист – 5, полуфиналисты – по 3, четвертьфиналисты – по 1. При этом шахматисты зарабатывают по 1 дополнительному очку за каждый матч, который они выиграли, не доводя дело до тай-брейка, то есть по итогам двух классических партий.

Шахрияр Мамедъяров в Латвии в 1/8 финала одолел россиянина Даниила Дубова (1,5:0,5) и заработал дополнительное очко. В четвертьфинале Шаху понадобился тай-брейк, чтобы одолеть поляка Яна Кжиштофа Дуду.