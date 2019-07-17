В Турции рассказали о плюсах ссоры с США

«На первом этапе турецкие компании могут столкнуться с временным ущербом, но наша оборонная промышленность окажется еще сильнее после этого», - цитирует Демира РИА Новости.

Турецкая оборонная промышленность станет сильнее после исключения страны из программы по производству новейших истребителей F-35. Об этом сказал глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Отметим, что накануне администрация США решила исключить Турцию из программы по производству F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.

По словам Демира, Турция ждет официального подтверждения того, что страна исключена из программы по F-35: «До этого момента мы будем продолжать выполнять свои обязательства в рамках этой программы".

В случае, если Турция будет исключена из программы, стоимость каждого самолета вырастет на семь-восемь миллионов долларов, отметил глава секретариата.

Демир также отметил, что Турция не будет покупать иностранное вооружение «без крайней необходимости, развивая, в первую очередь, собственную оборонную промышленность».

Глава секретариата оборонной промышленности добавил, что «Турция продолжит рассматривать альтернативы F-35. Когда закрывается одна дверь, открывается другая. В настоящее время мы обладаем всеми возможностями».