Леонид Швец, автор haqqin.az 19:06

Соединенные Штаты заявили о выводе Турции из программы по созданию ударного истребителя пятого поколения F-35 Lightning II в ответ на приобретение этой страной российской противовоздушной системы С-400. Как уже неоднократно писал haqqin.az, контракт на покупку у России четырех дивизионов С-400 за 2,5 миллиарда долларов был заключен еще в декабре 2017 года, в июле в Турцию стали поступать компоненты системы. Последняя поставка должна состояться в апреле 2020 года. США изначально убеждали Анкару сделать выбор в пользу своих модернизированных комплексов Patriot, но турки посчитали их слишком дорогими: администрация Барака Обамы называла цену в 3,5 миллиарда долларов и отказалась обсуждать вопрос участия Турции в производстве компонентов системы. Но в окончательную цену сделки с Россией теперь придется включить и потери от выхода страны из программы по F-35, а их специалисты оценивают в 9 миллиардов долларов.

Плюс следует добавить испорченные отношения с союзниками: в рамках НАТО существует условие, что все военные компоненты должны соответствовать друг другу. Поскольку эффективное применение С-400 предусматривает сбор разведывательных данных о потенциальных целях, к которым относится и новый ударный истребитель, в НАТО не готовы ставить под удар главное преимущество машины – малую заметность F-35 Lightning II для радаров - и раскрывать эти уникальные возможности для российских разработчиков ПВО. Изначально в проекте по созданию нового истребителя-бомбардировщика участвовали 12 стран, включая Турцию, где производилось около 900 компонентов. Теперь их производство до марта 2020 года будет передано в другие страны. Кроме того, Турция лишается возможности закупать F-35 Lightning II, который должен прийти на замену нынешним истребителям четвертого поколения и оказавшегося слишком дорогим F-22 Raptor пятого поколения. Изначально в Анкаре планировали закупить около ста новых машин. F-35 уступает по ряду характеристик другим моделям, в частности, по скорости и маневренности, но именно его малозаметность позволяет поражать цели на большой дистанции, не входя в ближний бой с истребителями противника. В России говорят о возможности контракта на продажу Турции Су-57, но серийное производство этого многофункционального истребителя пятого поколения еще не развернуто, в то время как LockheedMartin, основной производитель F-35 Lightning II, обещает, несмотря на проблемы с турецкими субподрядчиками, выпустить до конца этого года 131 самолет.