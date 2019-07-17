В Сибири под угрозой оказались мамонты. Да-да, те, которые вымерли 10 тысяч лет назад. Сегодня в результате глобального потепления из вечной мерзлоты мамонты вытаивают чуть ли не семьями. Российскую Якутию и северные районы Западной и Восточной Сибири охватила сущая «мамонтовая лихорадка», и вот уже несколько лет подряд из сибирских земель ежегодно вывозят 60 тонн «белого золота» - бивней мамонтов.

Основные покупатели - китайцы, что почему-то совсем не удивляет. Проделав зачастую нелегальный путь из Сибири в Китай, бивень древнего исполина превращается там в ювелирные изделия, шахматы, гребни, коробки, миниатюрные скульптуры и много чего еще, пользующееся огромным спросом в интернет-магазинах и антикварных лавках.

Кстати, не так давно в одной из таких лавок продавалась целая скульптура из бивня высотой в человеческий рост. Цена - миллион долларов. Нашелся ценитель, приобрел, рассчитавшись наличными.

Между тем в Сибири цена плавает от 500 до 1000 долларов за один килограмм бивня и зависит от сохранности. Бивни, которые были во льду, сохранились лучше, а у бивней, которые были в воде, состояние хуже. Причем их средний вес составляет 50 кг.

Рынок, как вы понимаете, откровенно серый, а его ежегодный оборот оценивается примерно в 100-150 миллионов долларов. Ученые негодуют, государство пытается как-то навести в этой сфере порядок, но поток мамонтовых бивней из Сибири в Китай не оскудевает…