Армяне подрались с чеченцами, перепутав их с дагестанцами
В Краснодарском крае (РФ) в поселке Водники произошла массовая драка с участием уроженцев Армении и жителей Чечни. Об инциденте в соцсетях рассказал первый заммэра Грозного Иса Хаджимурадов.
Хаджимурадов, ссылаясь на слова одного из пострадавших, сообщил, что все произошло, когда чеченцы решили сходить в магазин, после чего к ним подошли неизвестные и спровоцировали драку, пишет «Кавказ.Реалии».
По словам Хаджимурадова, «нападавшие обознались»: они искали дагестанцев, которые в нетрезвом состоянии приставали к армянкам. Заммэра Грозного добавил, что армяне уже принесли свои извинения пострадавшим и конфликт разрешился.
По информации издания, ранее в Сети появились аудиозаписи, на которых один из чеченцев сообщает о 30-40 нападавших и просит помощи у земляков, так как боится повторных столкновений.
В региональном управлении МВД России и местном отделе полиции ситуацию комментировать отказались, пишет издание.