Армяне подрались с чеченцами, перепутав их с дагестанцами

В Краснодарском крае (РФ) в поселке Водники произошла массовая драка с участием уроженцев Армении и жителей Чечни. Об инциденте в соцсетях рассказал первый заммэра Грозного Иса Хаджимурадов.

Хаджимурадов, ссылаясь на слова одного из пострадавших, сообщил, что все произошло, когда чеченцы решили сходить в магазин, после чего к ним подошли неизвестные и спровоцировали драку, пишет «Кавказ.Реалии».