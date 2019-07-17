Сенатор от имени Трампа решил встретиться с главой МИД Ирана

Президент США Дональд Трамп назначил сенатора-республиканца Рэнда Пола специальным посланником по Ирану. Сайт Politico сообщает, что решение о назначении было принято во время совместной игры в гольф.

Согласно информации, сенатор предложил встретиться с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавад Зарифом, который в эти дни находится в США, и «протянуть ему оливковую ветвь».

Рэнд Пол является противником войны с Ираном. Politico утверждает, что "вашингтонские ястребы" опасаются, что Пол нанесет ущерб решению президента Трампа оказать на Тегеран максимальное давление.

Официального сообщения о назначении Пола пока не было. Также неизвестно, встретился ли он с Зарифом и если нет, произойдет ли такая встреча в ближайшем будущем.