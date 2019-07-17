Женщинам Ирана разрешили смотреть футбол

Футбольная федерация Ирана разрешила женщинам посещать матчи с участием их национальной сборной в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, сообщает портал Punch.

ФИФА официально подтвердила, что на послание Инфантино получен положительный ответ от главы федерации футбола Ирана Мехди Таджа. Однако в Иране решение общественной организации, которой является федерация футбола, требует подтверждения на уровне правительства страны.

Женщинам в Иране с 1981 года запрещено посещать футбольные матчи на стадионах. Ультраконсервативные клирики поясняют, что женщины не должны видеть мужчин-болельщиков и их поведение на аренах.

Сборная Ирана в отборочных матчах ЧМ-2022 сыграет с Ираком, Бахрейном, Камбоджей и Гонконгом.