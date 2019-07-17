Мурад Самедов 20:08

«Азербайджанские железные дороги» превратились в самую динамично развивающуюся структуру в регионе. Это утверждение все чаще проходит красной нитью на заседаниях Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ. В Совет входят главы администраций и органов управления железнодорожным транспортом всех стран СНГ. Кроме того, в его работе принимают участие представители железнодорожных администраций стран Балтии, Болгарии, Финляндии. К слову, Азербайджан присоединился к этой авторитетной международной организации в 1992 году.

Реформы в АЖД и оценка Белозерова Выступая на одном из последних заседаний Совета, его председатель, генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров с сожалением констатировал падение уровня пассажироперевозок на международном сообщении во многих странах СНГ. При этом Белозеров отметил, что одной из стран, где наблюдается рост пассажироперевозок, является Азербайджан, и призвал других участников Совета по железнодорожному транспорту брать пример именно с этой страны. «Работу по комплексному повышению комфорта для пассажиров нужно проводить масштабно и планомерно. Уверен, что высокий рост пассажиропотока, например, на железных дорогах Азербайджана, в немалой степени обеспечен закупкой новых современных поездов и улучшением сервиса на вокзалах», - заявил Белозеров. И действительно, в течение последних нескольких лет «Азербайджанские железные дороги» демонстрируют последовательный рост пассажироперевозок. Статистические данные показывают, что только за первое полугодие (январь-июнь) 2019 года азербайджанские железнодорожники перевезли 1,579 миллиона пассажиров, что на 22,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Причем только за прошлый месяц было перевезено почти 287 тысяч пассажиров, что уже на 27% выше показателя за июнь прошлого года.

Стоит отметить, что пассажироперевозки являются самой социально-значимой частью деятельности железнодорожной системы, хотя и наименее прибыльным. Во всем мире экономисты этой сферы ломают голову над тем, как довести сферу пассажироперевозок хотя бы до уровня самообеспечения. Инвестиции, а также расходы на пассажироперевозки зачастую компенсируются доходами от грузоперевозок либо прямыми государственными дотациями. Но учитывая проводимую государством социальную политику, реформы на азербайджанских железных дорогах были начаты именно с реализации концепции скоростных пассажирских поездов. С ветерком в Сумгаит, Гянджу, Габалу и Анкару Доставшаяся в наследство от советской эпохи железнодорожная инфраструктура Азербайджана фактически не отвечала требованиям времени и нуждалась в коренной модернизации. Именно благодаря новой концепции на смену поездам, которые могут двигаться со скоростью лишь до 50 км/ч, закуплены составы, способные развивать ее до 160 км/ч. Такие комфортабельные поезда уже на регулярной основе курсируют по маршрутам Баку - Сумгаит и Баку - Гянджа, полностью поменяв представление граждан о пассажироперевозках. Именно концепция скоростных железных дорог и обусловила возрождение железнодорожных пассажироперевозок в Азербайджане. А снижение цен на билеты в направлении Баку - Гянджа и сохранение тарифов на поезд Баку - Сумгаит привело к тому, что впервые за долгие годы железнодорожный транспорт смог составить конкуренцию и альтернативу автомобильным перевозкам. В настоящее время завершаются работы и на строящемся участке железной дороги Ляки - Габала, который позволит запустить скорые поезда между Баку и Габалой. А вскоре, с открытием пассажироперевозок по маршруту Баку – Тбилиси – Карс – Анкара, азербайджанцы впервые получат возможность осуществлять международные поездки на современных комфортабельных поездах. Завершен также проект по восстановлению движения электрички Баку-Сабунчи-Сумгаит и реализуется проект Абшеронской пригородной электрички, после чего планируется пустить электропоезда по следующим станциям: Ени Сураханы, Говсаны, Зиря, Маштага, Баглар, Ахмедлы. А электричка Баку-Сабунчи-Баку за небольшое время уже успела завоевать популярность у горожан и значительно уменьшить загруженность автодорог.

Между тем запуск новых маршрутов подразумевает колоссальные инвестиции в строительство новых и реконструкцию имеющейся инфраструктуры. В период с 2015-2019 годов только в направлении Баку - Беюк-Кясик было основательно отремонтировано 917 км дороги, что также способствовало ускорению запуска скоростного поезда из Баку в Гянджу. Крупные инвестиции были заложены и в окружную железную дорогу Баку-Сумгаит-Баку, с последующим запуском в этом направлении скоростного поезда. В рамках этих работ было построено 5,45 км новой дороги и основательно отремонтировано 105,7 км железнодорожных путей. Помимо этого, в рамках международного транзитного коридора «Север-Юг» было проложено 8,3 км железной дороги Астара (Азербайджан) - Астара (Иран), а также построен мост, длиной 82,5 метров над рекой Астарачай. Это позволило впервые соединить железнодорожные системы Азербайджана и Ирана, значительно увеличив транзитный потенциал Азербайджана. Были построены новые современные железнодорожные станции в Сумгаите, Нариманова, Кешля и Сабунчах, а капитально отремонтированный железнодорожный вокзал в столице стал одним из самых красивых и комфортабельных во всем регионе. При этом все новые станции построены с учетом передового мирового тренда, где главный упор делается на минимализм, функциональность и максимальный комфорт пассажиров. По новым дорогам пошли новые поезда Параллельно с вводом в эксплуатацию новых железнодорожных маршрутов АЖД закупало локомотивы нового поколения и вагоны для организации скоростного сообщения. Так, в 2015 году с базирующимся в Астане заводом ведущей французской компании Alstom был подписан контракт на поставку 50 локомотивов, включая 10 пассажирских локомотивов Prima M4 AZ.

Для организации скоростных и комфортабельных пассажироперевозок по маршрутам Баку-Сумгаит, Баку-Гянджа и по БТК известной в Европе швейцарской компании Stadler Rail Group были заказаны несколько составов и десятки пассажирских вагонов. Все эти составы полностью отвечают современным требованиям, а их производство осуществлялось конкретно под требования АЖД. Вместе с тем для реализации проекта пригородных электричек планируется приобрести еще 16 современных двухэтажных электропоездов. Такого стремительного обновления железнодорожного парка в Азербайджане не было никогда раньше в истории. Этим было положено начало нового исторического этапа развития железнодорожной сферы в Азербайджане. И ведь речь идет не только о пассажироперевозках. Для полноты картины надо отметить, что до начала инициированных государством масштабных реформ, еще несколько лет назад, на балансе «Азербайджанских железных дорог» находилось около 18 тысяч грузовых вагонов. При этом срок эксплуатации 14 тысяч из них истек. Из имевшихся 120 электровозов большая часть устарела как физически, так и морально. Пригодных к эксплуатации грузовых вагонов было всего на всего 1410. Понятное дело, что с таким скудным железнодорожным парком превратить Азербайджан в железнодорожный транзитный хаб не получится, а именно такую задачу поставило руководство страны. Вагонов все еще не хватает… Стремясь как можно быстрее обновить свой парк, АЖД несколько лет назад добилось подписания выгодного контракта с российским «Уралвагонзаводом» на поставку 3100 грузовых вагонов. Вслед за тем «Азербайджанские железные дороги» стали активно обновлять и парк тепловозов. Тогда же в Казахстане на выгодных условиях было закуплено более 10 тепловозов серии ТЭ33А (Evolution), а также у компании HANSEATİC RAİL LLC 4 новых электровоза серии ВЛ -11 м/6. Параллельно с этим осуществлялся капитальный ремонт старых вагонов и тепловозов. Несмотря на высокие темпы обновления вагонного парка, эксперты неоднократно заявляли, что с учетом запуска железнодорожных маршрутов и роста грузоперевозок «Азербайджанские железные дороги» уже начинают испытывать острую нехватку вагонов и контейнеров. На эту тему в ходе одного из прошлогодних заседаний Кабмина высказался и президент Азербайджана Ильхам Алиев, заявивший о необходимости наладить производство контейнеров непосредственно в стране.

«Я обращаюсь к предпринимателям, чтобы они обратили внимание на эту сферу, потому что она будет очень прибыльной. Ее основным рынком станет Азербайджан, потому что контейнерные перевозки возрастут в разы. А у нас не хватает контейнеров. Для того чтобы ввозить грузы по собственной инициативе, мы должны обладать контейнерным парком. Поэтому производство контейнеров является очень важным вопросом как для предпринимателей, так и для государства. Думаю, предприниматели обратят на это серьезное внимание», - сказал тогда глава государства. И это не случайно, ведь Азербайджан играет ключевую роль в реализации сразу нескольких транспортных маршрутов: Север-Юг, Юг-Запад, Восток-Запад. Именно на этих маршрутах азербайджанскими железнодорожниками организуются и будут организовываться основной транзит грузов, обеспечивая пополнение госказны. А между тем транзит грузоперевозок растет Так, впервые в истории были соединены железнодорожные системы Азербайджана и Ирана, что явилось ключевым моментом для реализации проектов «Север-Юг» и «Юг-Запад». Кроме того, наша страна стала полноценным участником и Транскаспийского международного транспортного маршрута, цель которого – обеспечить грузоперевозки между Китаем, Средней Азией, странами Каспийского и Черноморского бассейнов с государствами Европы. С вводом в эксплуатацию главного для Азербайджана стратегического направления Баку-Тбилиси-Карс (БТК) Транскаспийский международный транспортный маршрут получил второе дыхание, значительно повысив свою рентабельность. Буквально на прошлой неделе в Абшеронском логистическом центре состоялась церемония встречи прибывшего в Азербайджан очередного блокового поезда. Выступивший на церемонии вице-мэр Народного правительства города Сиань Гао Гао заявил, что блоковый поезд Сиань - Баку внесет большой вклад в успех деятельности азербайджанских и китайских компаний.

Так, по его словам, в прошлом году из Сиани в Европу было отправлено более 1300 поездов, что означает прибыль в миллиарды долларов. Гао Гао также выразил надежду на то, что китайские и азербайджанские бизнесмены смогут воспользоваться созданными условиями, а сотрудничество с Азербайджаном в рамках проекта «Один пояс, один путь» будет еще больше расширяться. Помимо этого, прорабатывается вопрос реализации маршрута, который бы соединил Транссибирскую магистраль с БТК. Это позволило бы доставить в Турцию и Европу грузы из всех стран Тихоокеанского региона. Превращение Азербайджана в транзитный хаб является одной из ключевых частей реформ президента Ильхама Алиева по развитию ненефтяной экономики. Ведь, по сути, транзит грузов также является экспортом – экспортом услуг, что приносит реальную валюту в казну государства. И «Азербайджанские железные дороги» фактически ведут жёсткую борьбу за каждую тонну груза, который может транспортироваться через территорию страны. Уже можно сказать, что АЖД реализовало все возможные маршруты, которые хоть как-то можно провести через территорию Азербайджана. Конкуренция на этом рынке идет ожесточенная. Именно благодаря проделанной колоссальной работе «Азербайджанские железные дороги» сегодня могут похвастаться высоким показателем транзита грузов - во всей структуре грузоперевозок по азербайджанским железным дорогам он составляет свыше 27%. Это один из самых высоких показателей в регионе.