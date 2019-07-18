В Тегеране начала работу 25-я Международная выставка электроники, компьютерной техники и электронной коммерции (Elecomp-2019), в церемонии открытия которой приняла участие делегация под руководством министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамина Гулузаде.

В рамках VIP-тура, в котором, в частности, приняли участие отраслевые министры Азербайджана, Ирана, Ирака и Катара, высокопоставленные лица посетили и павильон Азербайджана.

Азербайджан представлен на Elecomp-2019 национальным павильоном, в котором демонстрируются инновационные продукты и решения отечественных технологических компаний.

Официальным лицам, местным ИКТ-компаниям, а также посетителям выставки была предоставлена информация о деятельности Агентства по инновациям МТСВТ в сфере высоких технологий, планах на будущее, а также об инновационной экосистеме Азербайджана.

Кроме того, участникам и посетителям выставки подробно рассказали о деятельности в почтовой сфере, проекте «Шебеке» и облачных услугах.