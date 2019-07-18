Азербайджан на выставке Elecomp-2019 в Иране фото
В Тегеране начала работу 25-я Международная выставка электроники, компьютерной техники и электронной коммерции (Elecomp-2019), в церемонии открытия которой приняла участие делегация под руководством министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамина Гулузаде.
Азербайджан представлен на Elecomp-2019 национальным павильоном, в котором демонстрируются инновационные продукты и решения отечественных технологических компаний.
В рамках VIP-тура, в котором, в частности, приняли участие отраслевые министры Азербайджана, Ирана, Ирака и Катара, высокопоставленные лица посетили и павильон Азербайджана.
Официальным лицам, местным ИКТ-компаниям, а также посетителям выставки была предоставлена информация о деятельности Агентства по инновациям МТСВТ в сфере высоких технологий, планах на будущее, а также об инновационной экосистеме Азербайджана.
Кроме того, участникам и посетителям выставки подробно рассказали о деятельности в почтовой сфере, проекте «Шебеке» и облачных услугах.
В рамках визита также состоялась четырехсторонняя встреча отраслевых министров Азербайджана, Ирана, России и Турции. В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями о возможностях многостороннего сотрудничества в секторе инноваций и ИКТ. Было принято решение об организации взаимных визитов и совместных мероприятий в целях развития связей между инновационными стартапами и ИКТ-компаниями.
Кроме того, азербайджанская делегация приняла участие в Иранском форуме по цифровой экономике. В мероприятии участвовали президент ИРИ Хасан Роухани, министры ИКТ ряда стран, высокопоставленные представители отраслевых международных и региональных организаций.
Рамин Гулузаде также провел двусторонние встречи с министром связи и информационных технологий Ирана Мохаммадом Джавадом Азери Джахроми, министром дорог и градостроительства ИРИ Мохаммадом Эслами, министром цифровой экономики, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константином Носковым, в ходе которых были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.