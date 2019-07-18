МИД о перестрелке на границе Азербайджана с Арменией

Произошедший на армяно-азербайджанской границе инцидент противоречит заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ о необходимости подготовки народов Азербайджана и Армении к миру. Как сообщает haqqin.az, об этом заявила пресс-секретарь азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева, комментируя перестрелку на границе с Арменией, в результате которой был ранен азербайджанский пограничник.

«Вооруженные силы Армении, нарушив режим перемирия, подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия азербайджанский пограничный пункт близ села Шихлы II Газахского района. В результате ранение получил пограничник Джейхун Байрамов. Особо хотим отметить, что инцидент произошел не на линии соприкосновения армянских и азербайджанских вооруженных сил в зоне карабахского конфликта, а на армяно-азербайджанской границе», - отмечается в заявлении Абдуллаевой.

Как отметила Абдуллаева, накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем интервью армянской службе «Радио Свобода» заявил о важности конкретных результатов в нагорно-карабахском урегулировании, которые бы отвечали интересам армянского и азербайджанского народов.

«Через несколько часов после этого инцидента на границе произошел такой инцидент. Как после этого можно верить словам руководства Армении о мире и урегулировании конфликта? Данный инцидент противоречит заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ о необходимости подготовки народов Азербайджана и Армении к миру», - подчеркивает Абдуллаева.

Руководство Армении должно понимать, что урегулирование конфликта в интересах армянского и азербайджанского народов, заявляет глава пресс-службы МИД.

«Решение этого вопроса обеспечит устойчивый мир и стабильность в регионе. Единственный путь для этого – деоккупация азербайджанских территорий и возвращение вынужденных переселенцев в родные дома. Лишь после этого в регионе будет обеспечен мир, развитие и прогресс, отвечающий интересам двух народов», - сказала Абдуллаева.