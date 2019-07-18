Гульнару Каримову вывезли из тюрьмы на «скорой помощи»

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова - Гульнара Каримова была вывезена из колонии общего режима, где она содержится, на машине скорой помощи. Об этом в Twitter сообщил ее адвокат Грегуар Манжа.

По его словам, на протяжении шести часов он ждал свидания со своей клиенткой на проходной женской колонии общего режима № 21 Зангиатинского района Ташкентской области. В конечном итоге встречу так и не разрешили, при этом, пока он ждал, территорию колонии покинули несколько карет скорой помощи.

Ссылаясь на надежный источник, Манжа утверждает, что в одном из автомобилей находилась Каримова. Какими-либо подробностями о ее состоянии адвокат не располагает. В то же время, по его информации, в колонии Каримовой за последние несколько недель скончались «по крайней мере две женщины».

Старшая дочь первого президента Узбекистана является фигуранткой уголовных дел как за рубежом, где ее заподозрили в вымогательстве и отмывании денег, так и в Узбекистане. На родине по первому уголовному делу ее приговорили к пяти годам ограничения свободы, по второму – к 10 годам заключения, но затем наказание было заменено на пятилетнее ограничение свободы. Каримову перевели в колонию за «злостное нарушение порядка и условий отбывания наказания».