Трамп опроверг свои слова о Турции обновлено 22:37
США изучают целесообразность введения односторонних санкций в отношении Турции в связи с приобретением ею у России зенитной ракетной системы С-400, сказал президент Дональд Трамп, сообщает ТАСС.
"Мы изучаем это... Очень-очень сложная ситуация по ряду причин. Предыдущая администрация могла действовать в этом вопросе и лучше. Предыдущая администрация совершила очень крупные ошибки применительно к Турции", - заявил Трамп на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Белом доме.
Журналисты попросили американского лидера уточнить, действительно ли он немногим ранее сигнализировал, что власти США не рассматривают вариант применения ограничительных мер против Турции после покупки Анкарой ЗРС С-400.
"Мы рассматриваем это. Посмотрим, что будем делать. Еще об этом не объявляли", - добавил Трамп.
* * * 21:35
В настоящее время США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за поставок российских С-400, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
"Нет, мы это не рассматриваем сейчас", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос о введении санкций против Турции, передает РИА Новости.
Накануне США заявили о решении исключить Турцию из программы по производству новейших истребителей F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.
Отметим, что поставки российских систем ПВО начались в пятницу, 12 июля.