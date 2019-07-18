США изучают целесообразность введения односторонних санкций в отношении Турции в связи с приобретением ею у России зенитной ракетной системы С-400, сказал президент Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

"Мы изучаем это... Очень-очень сложная ситуация по ряду причин. Предыдущая администрация могла действовать в этом вопросе и лучше. Предыдущая администрация совершила очень крупные ошибки применительно к Турции", - заявил Трамп на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Белом доме.

Журналисты попросили американского лидера уточнить, действительно ли он немногим ранее сигнализировал, что власти США не рассматривают вариант применения ограничительных мер против Турции после покупки Анкарой ЗРС С-400.

"Мы рассматриваем это. Посмотрим, что будем делать. Еще об этом не объявляли", - добавил Трамп.