Помощнику Путина не разрешили остаться в Париже

Помощнику президента РФ Владиславу Суркову не разрешили остаться в Париже после встречи советников глав государств в «нормандском формате», на которой обсуждался вопрос Донбасса. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на источник.

«Сурков, находящийся под санкциями ЕС с 2014 года, планировал задержаться в столице Франции еще на один день», — говорится в сообщении. Помощник российского лидера купил обратный билет на самолет, который должен был вылететь 13 июля. Однако французский МИД попросил Суркова улететь из страны сразу же после встречи. Помощнику президента пришлось вылететь в Россию вечером 12 июля.

Евросоюз и США в 2014 году по итогам референдума в Крыму ввели санкции в отношении ряда российских и крымских чиновников. В список попал и помощник президента Владислав Сурков, передает RT.