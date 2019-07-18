Коллегия адвокатов наводит порядок в регионах

В связи с этим президиум Коллегии адвокатов Азербайджана заявляет, что вчера решением президиума 17 адвокатов, функционирующих в Гянджинском и Шекинском регионах, были зачислены в адвокатские структуры по месту своей деятельности.

Сегодня в ряде СМИ и соцсетях была распространена информация под заголовком «Коллегия адвокатов прекратила деятельность некоторых адвокатов».

Согласно информации, предоставленной Коллегии адвокатов, часть адвокатов, работающих в указанных регионах, фактически работают не в самих регионах, а в столице, что оказывает негативное влияние на доступность для населения профессиональной правовой помощи в регионах, где не хватает адвокатов. Следует иметь в виду, что функционирующие в соответствующем регионе в частном порядке адвокаты были направлены в эти регионы по решению президиума на основании добровольного обращения самих адвокатов.

Кроме того, другая часть адвокатов в нарушение законодательства не выполнила свои обязанности по внесению на страховой банковский счет 2% своего ежемесячного дохода с целью гарантирования своей ответственности перед своими подзащитными и теми, кого адвокаты представляют.

Принимая во внимание вышеизложенное, президиум Коллегии адвокатов с целью предотвращения подобных нарушений в будущем, не прибегая в отношении адвокатов-нарушителей к дисциплинарной ответственности, вынес в отношении них предупреждение и направил их в адвокатские структуры своих регионов.

Президиум Коллегии адвокатов заявляет, что впредь при предоставлении подобной информации СМИ должны обращаться непосредственно в президиум, с тем чтобы проверить достоверность сообщения.