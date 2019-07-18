«Нефтчи» одержал самую крупную победу в истории азербайджанского футбола
Футбольный клуб «Нефтчи», обыграв молдавскую «Сперанцу» со счетом 6:0, одержал самую крупную еврокубковую победу в истории азербайджанского футбола.
До сегодняшней игры самых крупных побед добивались «Интер» (ныне «Кешля») и «Карабах». Обе команды выигрывали со счетом 5:0.
«Интер» выиграл в гостях у эстонского «Транса» в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы сезона 2012/13, а «Карабах» победил грузинскую «Самтредиа» во 2-м раунде Лиги чемпионов-2017/18.
Также отметим, что «Нефтчи» добился и самой крупной победы по сумме двух встреч. Никогда ранее азербайджанские команды не обыгрывали соперников с общей разницей в 9 мячей