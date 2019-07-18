Военные США сбили иранский беспилотный летательный аппарат в районе Ормузского пролива. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп, передает CBS.



Согласно информации, универсальный десантный корабль ВМС США Boxer сбил сегодня беспилотный летательный аппарат Ирана, который, по версии военного командования, подлетел к нему слишком близко.

По словам главы Белого дома, Boxer в целях самообороны "сбил иранский дрон... игнорировавший многочисленные сигналы" не приближаться к кораблю: "Дрон был немедленно уничтожен".