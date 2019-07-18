Молдавский тренер после 0:6 в Баку: «У меня есть яйца, я отвечу на все ваши вопросы»
Главный тренер молдавской «Сперанцы» Кристиан Ефрос после поражения со счетом 0:6 от «Нефтчи» в ответном матче Лиги Европы в Баку вступил в словесную перепалку с азербайджанскими журналистами.
«Сегодня мы сами себе создали проблемы, - начал выступление на пресс-конференции Ефрос. - Первая игра в Кишиневе, где мы проиграли 0:3, все решила. Я остаюсь при своем мнении, что там «Нефтчи» помогли судьи. Мы, к сожалению, еще не «Ливерпуль», чтобы отыгрывать столько голов. Мы сегодня пошли на риск. Если бы в первой игре счет был другой, то мы сегодня играли бы иначе.
Буду ли я давать отчет президенту клуба за такое поражение? Это дела нашего клуба, а не ваши».
Молдавский тренер после первой игры нелицеприятно отзывался о «Нефтчи» и вполне естественно, что после разгромного поражения представители азербайджанских СМИ задавали ему неудобные вопросы.
«Вы говорили, что я веду себя агрессивно, - отвечает тренер. – Это у вас агрессивные вопросы. И каких ответов вы ждете от меня? Я много чего могу сказать, что понравится прессе. Я могу ответить на любой вопрос. У меня есть яйца!
Мы не должны изначально говорить, что мы слабаки, что мы не верим в себя. Я верю в себя. Не получилось сейчас - получится в следующий раз. Какой тренер заранее говорит, что мы проиграем? Мы же не дебилы.
Вчера вы спросили меня про Азербайджан. Я сказал, что все хорошо, хотя были некоторые проблемы. Но я не стал о них говорить, я не цеплялся за мелочи, как делало руководство «Нефтчи».