Молдавский тренер после 0:6 в Баку: «У меня есть яйца, я отвечу на все ваши вопросы»

Главный тренер молдавской «Сперанцы» Кристиан Ефрос после поражения со счетом 0:6 от «Нефтчи» в ответном матче Лиги Европы в Баку вступил в словесную перепалку с азербайджанскими журналистами.

«Сегодня мы сами себе создали проблемы, - начал выступление на пресс-конференции Ефрос. - Первая игра в Кишиневе, где мы проиграли 0:3, все решила. Я остаюсь при своем мнении, что там «Нефтчи» помогли судьи. Мы, к сожалению, еще не «Ливерпуль», чтобы отыгрывать столько голов. Мы сегодня пошли на риск. Если бы в первой игре счет был другой, то мы сегодня играли бы иначе.

Буду ли я давать отчет президенту клуба за такое поражение? Это дела нашего клуба, а не ваши».