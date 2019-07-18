В Киеве предложили одновременно освободить Сенцова и Вышинского
Администрация Владимира Зеленского в ответ на предложение России освободить журналиста Кирилла Вышинского предлагает освободить режиссера Олега Сенцова. Об этом пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель написала в фейсбук.
По словам Мендель, в офисе президента Украины «с большим интересом» узнали о предложении России освободить Кирилла Вышинского «как первый шаг доброй воли со стороны Украины», пишет сайт телеканала «Дождь».
«Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу, освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно», — написала Мендель.