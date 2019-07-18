Роберто Бордин о разгроме над «Сперанцей» и предстоящих матчах с «Арсеналом»

«Мы ожидали сложную игру, - говорит итальянский специалист. – До игры я сказал футболистам, чтобы они не расслаблялись, чтобы не было шапкозакидательского настроения.

После победы со счетом 6:0 можно подумать, что мы легко победили. Хотя игра сначала складывалась непросто для нас. Я рад, что мои игроки хорошо настроились, и мы победили.

Это победа всей команды. Все сыграли хорошо. И те, кто вышел на замену, в том числе и юный Исмаил Зульфугарлы. Это его вторая игра. И его гол меня очень порадовал. Может ли он «зазвездиться»? Не верю. А если он даже подхватит «звездную болезнь», то мы быстро его вылечим (смеется). Ему надо еще много над собой работать, перенимать у более опытных игроков.

Тульский «Арсенал»? Возможно, отправим кого-то из тренерского штаба, чтобы воочию посмотреть на игру наших соперников в матче чемпионата России в эти выходные. Нас ждут сложные игры.

Две крупные победы над «Сперанцей» не должны нас усыпить. Наоборот, это должно стать для нас дополнительной мотивацией. У нас есть несколько дней, чтобы как можно лучше подготовиться к первому матчу с «Арсеналом». Это очень сильный соперник.

Почему не забивает Рауф Алиев? Его игра приносит нам много пользы. Да, он не забил, но я не могу назвать это каким-то тревожным сигналом.

Рад, что мы одержали самую крупную победу Азербайджана в еврокубках и вошли в историю. Чем я недоволен? Тем, что связи между игроками пока не на должном уровне, а также тем, что мы быстро теряли мяч».