США ужесточили санкции против Ирана

Вашингтон внес в санкционные списки пять человек и семь организаций в связи с Ираном и ядерным нераспространением, в том числе четыре компании из Китая и одну из Бельгии. Об этом сообщил минфин США.

"Сегодня управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) предприняло действия в отношении сети подставных компаний и агентов, причастных к получению материалов двойного назначения для находящихся под санкциями секторов ядерной программы Ирана", - говорится в сообщении ведомства, передает РИА Новости.

Отмечается, что сеть действовала в интересах иранской компании центрифужных технологий, которая "играет ключевую роль в иранской ядерной программе обогащения урана через производство центрифуг, используемых на объектах, принадлежащих Организации по атомной энергии Ирана".