В Санкт-Петербурге Куйбышевский районный суд продлил обвиняемому в многомиллионном хищении при строительстве стадиона «Санкт-Петербург Арена» бывшему вице-губернатору города Марату Оганесяну срок содержания под стражей до 1 января 2020 года. Как сообщает «Коммерсант», об этом сказали в объединенной пресс-службе судов города.

Марат Оганесян содержится в СИЗО с ноября 2016 года. Вместе с ним фигурантами дела являются еще восемь человек. Следствие считает, что Марат Оганесян и экс-замглавы комитета по строительству города Александр Янчик создали организованную преступную группу и получили от главы компании «Театрально-декорационные мастерские» Григория Попова взятку в размере 22 млн руб. за содействие при заключении контракта на поставку видеотабло для стадиона «Санкт-Петербург».

Вторую взятку, по версии следствия, бывший вице-губернатор получил от руководителя компании «Стройэлектромонтаж-5», обязуясь оказать помощь при заключении контрактов на оснащение стадиона художественной подсветкой. Также Марата Оганесяна обвиняют в хищении 50 млн руб. аванса, перечисленных на счета компании «Театрально-декорационные мастерские».