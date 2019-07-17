Турция пригрозила США ослаблением НАТО

Исключение Турции из программы по созданию американских истребителей пятого поколения F-35 ослабит способности НАТО, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Anadolu.

«Исключение Турции из программы по F-35 негативно повлияет на потенциал НАТО, особенно на ее южных рубежах», — отметил глава турецкого военного ведомства, назвав решение США несправедливым и незаконным.

Акар предостерег американские власти от шагов, которые могут ухудшить отношения между Анкарой и Вашингтоном.

Накануне в США объявили, что покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 делает невозможным ее участие в программе по F-35.