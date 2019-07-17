«Нужно разрешение, чтобы войти», – так Салия отреагировал на желание Гварамии пройти в кабинет гендиректора.

Новый гендиректор телеканала «Рустави 2» Паата Салия заявил, что прежнему руководителю канала Николозу Гварамии нужно разрешение, чтобы войти в кабинет, пишет российская газета «Взгляд».

В свою очередь Гварамия обвинил Паату Салию, что тот является «коллаборационистом», сотрудничающим с «российским режимом». Гварамия теперь требует выплатить ему неустойку в 5 млн долларов.

При встрече нового гендиректора с коллективом ряд сотрудников потребовал от него оформить контракты на два года с ними, включая Николоза Гварамию как ведущего одной из передач. Также они хотят, чтобы остался Георгий Габуния.

Отметим, что Гварамия был уволен после того, как у телеканала появился новый владелец - предприниматель Кибар Халваши, который заявлял, что «не коснется редакционной политики, гарантирует свободу слова», а изменения затронут только одного человека – Николоза Гварамию.