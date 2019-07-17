Согласно информации, саркофаг обнаружен в пяти километрах от районного центра Изник на месте раскопок в оливковой роще. Ученые убеждены, что в этом районе захоронена одна из жен Александра Македонского.

Три года назад охотники за сокровищами нашли здесь сломанный саркофаг, датированный третьим веком. Впоследствии десять акров оливковой рощи, где нашли гробницу, были национализированы Министерством культуры и туризма. Проводились раскопки, во время которых были найдены еще четыре древних захоронения.

Найденный 11 дней назад древний саркофаг подтверждает утверждения историков о существовании ранее на этом месте древнего города Антигония. Некоторые ученые уверены, что город был завоеван Александром Македонским и переименован в честь одной из его жен.

Историки допускают, что именно в этом месте находится захоронение жены Македонского, которая правила этим городом.