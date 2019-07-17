Президент «Нефтчи»: «Арсенал» - хорошая команда, но мы верим в свои силы»

«Очень рад за наших болельщиков, - говорит Кямран Гулиев. – Они сегодня покинули стадион с хорошим настроением. Поздравляю их и нашу команду!

Президент «Нефтчи» Кямран Гулиев после победы над молдавской «Сперанцей» (6:0) высказал свое мнение о прошедшей игре и предстоящих матчах с российским «Арсеналом» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.

Не сказал бы, что сегодня мы показали шоу, но могу сказать, что продемонстрировали хорошую игру. Больше всего я порадовался за 18-летнего Исмаила Зульфугарлы. Он стал самым молодым азербайджанцем, забивавшим в Лиге Европы. Приятно, что даем шанс молодым футболистам. Одним словом, сегодня у нас хороший день.

Тульский «Арсенал»? Это хорошая команда, занявшая 6-е место в российской Премьер-лиге. Но мы верим в свои силы. Если добьемся хорошего результата в гостях, то в Баку во время ответной игры будет полный стадион и болельщики поведут нас к победе.

Если не сможем забить в Туле, то нужно будет играть на ноль в ответной встрече.

Хорошо ли то, что начинаем в гостях? Все будет зависеть от результата первого матча. В прошлом сезоне мы первую игру с венгерским «Уйпештом» провели в родных стенах. Чем все закончилось – вы и сами знаете».

Говоря о провокационных заявлениях из стана «Сперанцы», Кямран Гулиев отметил, что эти высказывания больше должны были подействовать не на «Нефтчи», а на игроков молдавского клуба.

«Президент «Сперанцы» - хороший человек. Мы с ним познакомились поближе, он очень любит футбол», - добавил президент «Нефтчи».

Также он сообщил, что клуб ведет переговоры с двумя полузащитниками, но ясности в этом вопросе пока нет.